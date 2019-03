في مفارقة غريبة.. حلا شيحة تعود للحجاب مع محمد رمضان (صورة)

View this post on Instagram

بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن عقب سنوات من الاعتزال، ارتدت الفنانة المصرية #حلا_شيحة الحجاب، في مسلسلها الجديد "#زلزال" الذي تتشارك في بطولته مع الفنان #محمد_رمضان، وتطل به على جمهورها في رمضان 2019. وكشفت #شيحة، عن صورة من كواليس تصوير المسلسل وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام، فكتبت: "صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩.. مفاجأة حلوة لجمهوري". وحرصت حلا شيحة، على إغلاق خاصية التعليق في وجه متابعيها، ربما لأنها لا تريد رؤية أي تعليقات سلبية منهم. @halashihanew