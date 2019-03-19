في مفارقة غريبة.. حلا شيحة تعود للحجاب مع محمد رمضان (صورة)

بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن عقب سنوات من الاعتزال، ارتدت الفنانة المصرية حلا شيحة الحجاب، في مسلسلها الجديد ”زلزال“ الذي تتشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، وتطل به على جمهورها في رمضان 2019.

وكشفت شيحة، عن صورة من كواليس تصوير المسلسل وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع إنستغرام، فكتبت: ”صافيا.. اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩.. مفاجأة حلوة لجمهوري“.

وحرصت حلا شيحة، على إغلاق خاصية التعليق في وجه متابعيها، ربما لأنها لا تريد رؤية أي تعليقات سلبية منهم.

يذكر أن حلا شيحة أعلنت في آب/أغسطس 2018 خبر خلعها للحجاب، وعودتها للتمثيل بعد ابتعادٍ دام 12 عامًا.

وأكدت الفنانة المصرية، مشاركتها في مسلسل محمد رمضان، وذلك بعد قرار كانت اتخذته باعتزال الفن وارتداء النقاب، عقب طلاقها من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، وزواجها من كندي كان اعتنق الإسلام قبل زواجهما ببضع سنوات.