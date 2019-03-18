عمرو موسى لـ“إرم نيوز“: لابد من حوار وطني جاد لمناقشة ”التعديلات الدستورية“ بمصر (فيديو)

طالب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الحكومة المصرية بـ“إقامة حوار وطني جاد؛ لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في البلاد“، مشيرًا إلى ”أهمية ذلك دون بديل“.

وأضاف موسى، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ذلك الحوار الوطني ”يجب أن يضم جميع أطياف وفئات المجتمع المصري“، مشيرًا إلى ”ضرورة عدم فرض أمر على أحد، أو التسفيه أو عدم التضييق على الرأي الآخر“.

وأوضح وزير الخارجية المصري الأسبق، أن ”الحوار الوطني هذا يعد في غاية الأهمية من أجل الحفاظ على مصلحة مصر، حيث إن من صاغ هذه التعديلات طرف واحد، ولهذا فلابد من سماع الأطراف الأخرى والأخذ بآرائهم“.

وأكد عمرو موسى، أن ”الدستور نص على آلية تعديله، إما من خلال خمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، وما حدث هو أن أعضاء المجلس هم من طالبوا بتلك التعديلات ولديهم مبرراتهم“.

ومن أبرز التعديلات التي ستطرأ على الدستور المصري، مد فترة الرئاسة إلى ستة أعوام بدلًا من أربعة، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس النيابية، إضافة إلى عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية.