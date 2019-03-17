وزير النقل المصري: من يسرق ”سنقطع يده“

توعد وزير النقل والمواصلات الجديد في مصر، الفريق كامل الوزير، بـ“قطع يد“ كل من يحاول ”السرقة“، وذلك عقب إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد مصطفى سلطان، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وقال الوزير خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة من مختلف القطاعات على هامش زيارته الأولى لمنظومة النقل في محافظة الإسكندرية شمال البلاد، إنه ”لن يسمح بأي تجاوز حتى يستطيع النهوض بالمنظومة“.

وأضاف:“الذي يسرق سنقطع يده، ولن نقبل بمثل هذه المخالفات إطلاقًا مهما كانت المبررات“.

وكان وزير النقل والمواصلات الجديد أقال نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية في مصر، مصطفى سلطان، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبرى خلال الفترة الماضية.

وبحسب مصادر في وزارة النقل، فإن نائب رئيس الهيئة أُدين بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل إلى نحو 62 ألف جنية شهريًا، بجانب عدد كبير من قيادات مساعدي النائب والشخصيات في الهيئة.

وأضافت المصادر أن ”الوزير الجديد يشن حملة واسعة لتطهير الهيئة من القيادات الفاسدة، ودراسة جميع الشكاوى خاصة المتعلقة بالحوافز والاعتمادات المالية“.

وتولّى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل خلفًا للوزير المستقيل الدكتور هشام عرفات، على خلفية حادثة حريق محطة مصر.