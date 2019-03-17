وفاة طفلة سورية في مصر والأمن يحقق في الواقعة

فتحت السلطات المصرية تحقيقًا موسعًا، اليوم الأحد؛ بعد وقوع الحادث الأليم وانتشال جثة طفلة سورية بشكل غريب، بعد وفاتها داخل ماسورة مياه في منطقة تحت الإنشاء لتنفيذ مشروعات ري وصرف صحي.

وشهدت محافظة قنا بصعيد مصر جنوب البلاد، حالة من الطوارئ لدى الجهات الأمنية والحماية المدنية؛ بعد بلاغ يفيد بسقوط طفلة سورية تبلغ من العمر عامين ونصف العام، وتدعى سارة إيهاب، داخل ماسورة مياه كبيرة، ومن ثم وقوعها في بئر عميق، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتمت الاستعانة بمعدات ثقيلة وطرق مختلفة لانتشال جثة الطفلة، حيث توفيت عقب سقوطها إثر نوبة دماغية، وفشل محاولات إنقاذها لصغر بئر المياه.

ولجأت قوات الحماية المدنية لحفر 12 مترًا بجوار البئر؛ لاستخراج جثة الطفلة دون تجريحها، ولأن عمق الماسورة لم يكن طوليًا، تم ضخ غاز الأكسجين داخل الماسورة للطفلة.

وقرر محافظ قنا، اللواء عبدالحميد الهجان، فتح تحقيق عاجل من قبل السلطات المعنية، في حادث وفاة الطفلة، وتكليف رؤساء المدن بوضع حواجز حديدية ولافتات تنبيه حول كافة المواقع التي تحت الإنشاء؛ لمنع تكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.