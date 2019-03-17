كامل الوزير يقيل أول مسؤول بهيئة السكك الحديدية المصرية

أقال وزير النقل والمواصلات الجديد في مصر، كامل الوزير، الأحد، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية في مصر، مصطفى سلطان، بسبب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية كبرى خلال الفترة الماضية.

وقرر الوزير -الذي تولى مهام حقيبته التي تعاني أزماتٍ طاحنةً عقب حادث محطة مصر، الذي راح ضحيته 22 مصريًّا- إبعاد نائب رئيس الهيئة من منصبه بعد التحقيق في المخالفات المالية.

جاء قرار الوزير بعد ساعات من تفقد محطة سيدي جابر بمحافظة الأسكندرية شمال البلاد، بعدما استقل قطار رقم 905 من محطة مصر، من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المحافظة الشمالية للاطمئنان على حركة سير القطارات، كما استمع إلى شكاوى الركاب للتعرف على جميع المشاكل والأزمات التي تواجههم خلال رحلاتهم والخدمات المقدمة لهم، في حين افتتح الوزير فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ”مارلوج 8“ التي تنظمه الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والمعلومات والنقل البحري.

وحسب مصادر بوزارة النقل، فإن نائب رئيس الهيئة قد أدين بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل إلى نحو ٦٢ ألف جنيه شهريًّا، بجانب عدد كبير من قيادات مساعدي النائب والشخصيات بالهيئة، لافتة إلى أن الوزير الجديد يشن حملة واسعة لتطهير الهيئة من القيادات الفاسدة، ودراسة جميع الشكاوى خاصة المتعلقة بالحوافز والاعتمادات المالية.

وتولى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل رسميًّا، منذ أيام، عقب موافقة البرلمان على توليه وزارة النقل، خلفًا للوزير المستقيل، الدكتور هشام عرفات، على خلفية حادثة حريق محطة مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف كامل الوزير بحقيبة النقل خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في يوم الشهيد، التي عقدت خلال الفترة الماضية.