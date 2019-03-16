مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو وافق على شراء مصر غواصات ألمانية

قال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن مسؤول ألماني أبلغه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على بيع غواصات ألمانية لمصر.

كلام ”جلعاد“ جاء في سياق إفادته للشرطة الإسرائيلية مساء السبت، في إطار الملف 3000.

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في حصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا لإسرائيل بالتعاون مع شركة ”تيسين كروب“ الألمانية ، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

وأوضح ”جلعاد“ أنه كان قد أبدى تحفظه أمام الألمان ”حيال بيع غواصات لمصر من شأنها تهديد أمن إسرائيل“.

وتابع أن نتنياهو بنفسه هو من وافق لاحقاً على إتمام الصفقة.

وأفاد أنه توجه إلى ”كريستوف هويسغن“ مستشار الشؤون السياسة الخارجية والأمنية لميركل متسائلاً عن سبب تمرير بيع الغواصات لمصر.

وتابع ”سألني هويسغن ألا تدري ما يحدث في بلدك؟“، وأبلغه أنه ”رغم أن ألمانيا ليست بحاجة لتصديق إسرائيل على تلك الأمور، فقد وضعت في الحسبان العلاقات الخاصة بين البلدين، وطلبت موافقة إسرائيل على عملية البيع، التي تم التصديق عليها من قبل نتنياهو“.

وكان نتنياهو قد أنكر في السابق أية علاقة له بقضية الغواصات، وقال إن الألمان لم يطلبوا أبدا موافقته على بيع الغواصات لمصر، بحسب المصدر ذاته.

وفي معرض رده على ما ورد في تقرير القناة الإسرائيلية، قال مكتب نتنياهو ”يدور الحديث عن محاولة عقيمة ويائسة لبث الحياة في قضية ماتت“.

والأسبوع الماضي كشفت القناة 13 أن نتنياهو كان يمتلك بالشراكة مع ابن عمه ”نتان ميلكوفسكي“ أسهما في شركة كانت تقدم خدماتها لشركة ”تيسين كروب“ الألمانية.