مقتل 4 مصريين بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا

أكد السفير المصري في نيوزيلندا، طارق الوسيمي، أن 4 مصريين قتلوا في الحادث الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايتس تشيرش.

ونقلت صحيفة ”اليوم السابع“ المصرية عن الوسيمي قوله إن ”البعثة المصرية في نيوزيلندا تواصلت على مدار الساعة مع الجهات المختصة، للتحقق من بلاغات الأشخاص المفقودين بالحادث، وموافاتنا بصورة رسمية عن بيانات الشهداء والمصابين“.

وأوضح الوسيمي أن الجهات المختصة في نيوزيلندا أبلغته أن الضحايا المصريين في الحادث الإرهابي بلغ عددهم 4، وتم نقل جثامينهم إلى المستشفى، مشيرًا إلى أنه تم تعيين مرافق لكل عائلة من عائلات الضحايا لمساعدتهم، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم نقل أو دفن الجثامين ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وبحسب السفير، فإن الضحايا هم منير سليمان (68 سنة)، وأحمد جمال الدين عبد الغني (68 سنة)، وأشرف المرسي وأشرف المصري.