مقتل 4 مصريين بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا

أكد السفير المصري في نيوزيلندا طارق الوسيمي، أن 4 مصريين قتلوا في الحادث الإرهابي على المسجدين بمدينة كرايتس تشيرش. . وحسب السفير، فإن الضحايا هم منير سليمان (68 سنة)، وأحمد حمال الدين عبد الغني (68 سنة)، وأشرف المرسي وأشرف المصري.