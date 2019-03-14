مصر.. انقطاع الكهرباء في مدينة الإنتاج الإعلامي وتوقف بث معظم القنوات الفضائية‎

توقف بث معظم القنوات الفضائية التي تصدر من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، اليوم الخميس.

واكتست شاشات القنوات التي كانت تذيع برامج على الهواء، وتعمل من داخل المدينة باللون الأسود، قبل أن يتم تدارك الموقف وإعادة العمل بها عن طريق المولدات الكهربائية، التي تستخدم في مثل هذه الحالات الطارئة.

وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لـ“إرم نيوز“ إنه حدث عطل في أحد المحولات الخاصة ببعض القنوات، وكان من المفترض أن يتم التحويل تلقائيًا على المولدات وهو ما لم يحدث، مما أخَّر عودة التيار للقنوات حوالي 15 دقيقة كاملة، مستبعدًا أن يكون هناك عمل تخريبي أو إرهابي وراء ذلك.

وكان بعض القنوات التي تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، قد توقفت عن البث فجأة، واكتست الشاشات باللون الأسود قبل أن يعود البث بشكل كامل.