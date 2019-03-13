العراق يحكم على مدانين بخطف السفير المصري السابق لدى بغداد

قضت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، بإعدام مدانين اثنين بجريمة خطف السفير المصري السابق في العراق”.

وتعود حادثة الاختطاف إلى العام 2005، عندما أقدم مسلحون مجهولون على خطف السفير المصري لدى بغداد، إيهاب الشريف من منزله وسط العاصمة، وذلك بعد مدة وجيزة من وصوله إلى البلاد، ليُقتل لاحقًا، وهو أول سفير عربي يتم تعيينه في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.

وذكر بيان صادر عن القضاء العراقي أن ”الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين اعترفا بخطف السفير المصري السابق في منطقة نفق الشرطة واقتياده إلى منطقة العامرية ومن ثم إلى مدينة الفلوجة“.

وأضاف البيان أن المحكمة ”وجدت الأدلة والاعترافات كافية لإصدار حكم الإعدام شنقًا حتى الموت بحقهما، وفقًا للقوانين العراقية“.