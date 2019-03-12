براءة نجل صفوت الشريف في قضية ”الكسب غير المشروع“

قضت محكمة مصرية ببراءة أشرف صفوت الشريف، نجل وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، ورد مبلغ ٢٠٩ ملايين و٧٠٨ آلاف جنيه، وتغريمه مبلغًا مماثلًا.

جاء ذلك، بعد توجيه اتهام لصفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وعقدت المحكمة بحضور الدكتور ياسر كمال الدين، دفاع ”أشرف الشريف“، الذي طلب براءته أسوة بشقيقه ”إيهاب“، حيث إن موقفهما القانوني واحد، وقدم حافظة مستندات، ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف وبراءة نجله إيهاب وتغريم الشريف 99 مليونًا و49 ألفًا و974 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم في مواجهة زوجته وأولاده.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 1975 إلى 2011، حصل المتهم الأول صفوت الشريف لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثاني والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفًا و552 جنيهًا، والعديد من العقارات وشقق سكنية وأراضٍ فضاء وأراضٍ زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية، ما كان ليحصل عليها إلا استنادًا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات، مستغلًا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس.

كما حصل الشريف لنجليه، على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونًا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعاقدية، بحسب ما ذكرت النيابة.