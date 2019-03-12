مصر تكشف عن ”رقم مفزع“ بشأن عدد المواليد في البلاد

أعلنت الحكومة المصرية، عن إحصائية صادمة لعدد المواليد في البلاد، التي يسجل عدد سكانها ما يقارب من 99 مليون نسمة، إذ تستقبل مصر طفلًا كل 15 ثانية، بعد أن كانت كل 20 ثانية وفقًا لآخر إحصائية في 2017.

وكشف مقرر المجلس القومي للسكان، التابع لوزارة الصحة المصرية، الدكتور عمرو حسن، عن إحصائية جديدة بشأن عدد المواليد في مصر، مؤكدًا أن بلاده يولد بها طفل كل 15 ثانية، وهو رقم مفزع ومخيف للغاية.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان في مصر، خلال حديثه لبرنامج ”ما وراء الحدث“، المذاع على فضائية ”إكسترا نيوز“، أن أرقام المواليد في مصر مرعبة ومفزعة للغاية، وتحتاج إلى حلول عاجلة وسريعة، لتحقيق التوازن في معدلات النمو.

وأشار حسن إلى أن مصر تحتاج لتغيير ثقافة الإنجاب بين أفراد المجتمع، خاصة في القرى التي ترتفع بها نسبة الإنجاب.

وأكد أن الحكومة ستعلن قريبًا عن نتائج الاستراتيجية القومية للسكان عن الفترة الماضية ودورها في تقليص أعداد المواليد، موضحًا أن الدولة وضعت تقليل معدل الإنجاب الكلي هدفا لها.

وقال إن المصريين يزدادون سنويًا 2.5 مليون مولود، مقارنة بقارة أوروبا، التي ينجب سكانها بالكامل 5 ملايين مولود سنويًا، مشيرًا إلى أن آخر مسح سكاني في عام 2014 وصل معدل إنجاب المرأة الواحدة إلى 3.5 طفل، أي أن كل 10 نساء ينجبن 35 طفلًا.

وسجلت الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، مطلع العام الجاري 98 مليونًا و85 ألفًا و543 نسمة، وجاءت محافظة القاهرة في مقدمة المحافظات، حيث بلغ عدد السكان فيها 9 ملايين و798 ألفا و916 نسمة.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منتصف العام الماضي، فإن عدد سكان مصر سجل 96.3 مليون نسمة بالداخل في بداية عام 2018 بزيادة قدرها 1.5 مليون نسمة على بيانات آخر تعداد عام 2017م، (51.6٪ ذكور،48.4٪ إناث، وتبلغ نسبة النوع 106.4 ذكر لكل 100 أنثى).

وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.5٪ في يناير2018، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد، ارتفعت الكثافة السكانية من 71.5 نسمة/كم2 عام 2006 إلى 95.3 نسمة/كم2 عام 2018.