الجيش المصري يعلن مقتل 46 مسلحًا بحملات أمنية في سيناء (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية الاثنين، عن قتلها 46 عنصرًا مسلحًا والتحفظ على 100 آخرين، خلال حملات أمنية تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية في شمال ووسط سيناء.

وقالت القوات المسلحة في بيان صدر عنها الاثنين، إنه ”في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالي الشرقي، باستهداف وتدمير عدد 15 موقعًا للعناصر المتشددة، واستهداف تجمع للعناصر المتشددة، وتدمير عدد 4 عربات تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها“.

وأضافت أنه ”على الاتجاه الجنوبي تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ومواقع للعناصر المتشددة على الاتجاه الغربي، والقضاء على 46 فردًا من العناصر شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على عدد 17 سيارة تستخدمها تلك العناصر، وعدد 14 دراجة نارية دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة“.

وتابعت أنه ”تم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًّا والمشتبه فيهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ لإيواء العناصر المتشددة عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التي تستخدم في تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء”.

وأوضحت القوات أن ”عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التي تستخدمها العناصر المتشددة للهجوم على الارتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد 10 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي برفح“.

وأفادت بأن ”قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، قامت بتحقيق العديد من النجاحات، إذ تمكنت من ضبط عدد 117 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة“.