مصر.. تأجيل محاكمة محمد مرسي وآخرين في قضية ”اقتحام الحدود الشرقية“

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة بـ“اقتحام الحدود الشرقية“، لجلسة يوم الإثنين الموافق 11 آذار مارس، وذلك ”لاستكمال الأحراز“.

وتبين وجود مقطع فيديو بعنوان ”مقتل مساجين وادي النطرون“، مدته 2:02 دقيقة، يُظهر صورًا لبعض الأشخاص ملقاة أجسامهم على الأرض، وبعضهم مصاب، فيما يظهر صراخ لسيدة.

وضمت الأحراز تسجيلًا يظهر فيه الإعلامي عمرو أديب وهو يقوم بتحليل عملية اقتحام السجون، ذاكرًا أن في مصر 41 سجنًا، وتساءل: ”لماذا لم يتم اقتحام جميع السجون، وأن الاقتحام اقتصر على سجون أبي زعبل ووادي النطرون والمرج فقط“، رغم أن سجن الاستئناف وسجن طرة الأقرب لميدان التحرير.

وشدد على أن الأشخاص الذين قاموا باقتحام السجون كانوا يتحدثون بلهجة مختلفة، وقد استعرضت المحكمة فيديو بعنوان ”جزء من حقيقة فتح السجون على يد حماس والإخوان“، مدته 12:02 دقيقة، وتبين أنه عبارة عن تجميع لعدة مقاطع سبق للمحكمة أن شاهدت بعضها.

كما تبين وجود تصوير لعمليات تدمير وتخريب لأحد المباني، ظهر عليه آثار تخريب، واشتعال النيران، وثمة مقطع آخر لتسجيل مع بعض المساجين بمعرفة الإعلامي مفيد فوزي، وهو يتحدث مع مسجون، ويقرر أنه نظرًا للأحداث، كانت إدارة السجن قد أعلنت حالة الطوارئ، إلا أنهم فوجئوا الساعة الرابعة عصرًا بهجوم من الخارج، ثم عمليات اقتحام للسجن من أشخاص يرتدون سديري فوق الجلباب، ويحملون أسلحة ”جرينوف“، ثم اقتحموا عليهم عنابر السجن، وأمروهم بالخروج.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ“إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد“، وقُررت إعادة محاكمتهم.