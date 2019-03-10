تضخم أسعار المستهلكين في مصر يقفز إلى 14.4% في فبراير

أشار الجهاز المركزي المصري، للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن التضخم السنوي، لأسعار المستهلكين بالمدن، قفز إلى 14.4 % في فبراير/ شباط من 12.7 % في يناير/كانون الثاني.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7 % في فبراير/شباط من 0.6 % في يناير/كانون الثاني.

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة؛ ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية، وتذاكر قطار الأنفاق، والمياه والكهرباء، وعدد من الخدمات.

ويشكو الملايين من المصريين، الذين يعيشون تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.