شاهد.. رجل الأعمال المصري حسين سالم يظهر على كرسي متحرك في شرم الشيخ

ظهر رجل الأعمال المصري حسين سالم، صديق الرئيس الأسبق حسني مبارك على كرسي متحرك تدفعه ابنته، ويرتدي ”شورت“ ويمسك في يده سبحة بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ في مصر وبدت عليه مظاهر المرض.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحسين سالم، أثناء تواجده بمنطقة البازارات على كرسي متحرك تدفعه ابنته.

وكان جهاز الكسب غير المشروع في مصر، قد رفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأبناءه خالد وماجدة من قوائم المتحفظ على أموالهم في 4 أغسطس/ آب 2016 بعد التسوية معه مقابل تنازله عن 78% من ثروته بمقدار 5.7 مليار جنيه.

ويعد حسين سالم، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، حاصل على الجنسية الإسبانية، ولد في نوفمبرعام 1933، وله استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصري المتخصصة في الغازات، ودفع ملايين الجنيهات، من أجل التصالح مع الدولة في مصر ليتمكن من العودة إليها بعد وضع اسمه ضمن قوائم الترقب والوصول منذ اندلاع ثورة 25يناير 2011، وهروبه خارج البلاد.

وكان سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية قد ألقي القبض عليه بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فر إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك، بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.