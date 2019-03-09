بعد حذف صور زوجها.. ريهام حجاج تضع حدًا لشائعات انفصالها عن محمد حلاوة (صورة)

وضعت الفنانة المصرية ريهام حجاج حدًا لشائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، التي ترددت في الساعات الماضية، لا سيما بعد اختفاء صور الأخير من صفحتها الشخصية على ”إنستغرام“، والحديث عن قيامها بحذفها.

ونشرت ريهام صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ظهرت فيها بصحبة حلاوة، يبدو أنها أرادت من خلالها نفي شائعات الانفصال، إلا أنها أغلقت خاصية التعليقات للحفاظ على خصوصية منشورها.

وفي تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، كشفت حجاج سر حذف صور زوجها من صفحتها، مشيرة إلى أنها لم تقم بحذفها، وأن ”إنستغرام“ يقوم بإعادة تحديث الصفحات الشخصية من حين لآخر.

وأوضحت أن الصور يبدو أنه تم حذفها بشكل تلقائي، نافية كل ما تردد في الساعات الماضية عن وقوع خلافات بينها وبين زوجها.

يذكر أن ريهام حجاج تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منتصف يناير/ الماضي، حيث تم الإعلان عن الخبر من خلال نشر مجموعة من الصور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعرض لريهام حجاج خلال الفترة الحالية مسلسلها الجديد ”كارمن“، والذي يشارك في بطولته محمد الكيلاني، ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة، وهو من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.