إيران تفرج عن مصرييْن كانا محتجزين لديها منذ شهرين

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، الإفراج عن اثنين من مواطنيها كانا محتجزين في إيران منذ نحو شهرين.

وقالت الخارجية في بيان، إن ”جهودها تكللت بالنجاح في الإفراج عن مواطنين اثنين كانا محتجزين لدى طهران؛ بتهمة دخولهما بشكل غير شرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب صيد“.

وأكد البيان ”إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما“، وأنهما ”بحالة جيدة بعد إتمام الإفراج عنهما، ومعاملتهما بصورة طيبة خلال فترة احتجازهما“.

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات المصرية في 3 فبراير/ شباط الماضي، الإفراج عن 5 مواطنين آخرين كانوا محتجزين في إيران، في واقعة مماثلة.

وأعلنت الخارجية المصرية عن الواقعتين، نهاية العام الماضي، في بيانين منفصلين.

وسبق أن أكدت القاهرة متابعتها للواقعتين، واستمرار جهودها للإفراج عن مواطنيها المحتجزين.