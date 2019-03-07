انطلاق أكبر تدريب عسكري مصري بريطاني مشترك

بدأت فعاليات أكبر وأضخم تدريب عسكري مشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها البريطانية ”أحمس -1“ والذي ينفذ للمرة الأولى بمصر.

وحسب بيان رسمي صادر عن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، فإن التدريب يشارك به عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية خلال شهر مارس 2019 بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وميادين التدريب القتالي للمنطقة الشمالية العسكرية.

وقال المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إن عناصر ومعدات القوات البريطانية المشاركة في التدريب وصلت إلى القواعد الجوية والمنافذ البحرية المصرية خلال الأيام الماضية.

ويشمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات، وتنفيذ الرمايات المختلفة، ومكافحة الإرهاب والقتال في المدن.

وعقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات، وفقًا للعقيد تامر الرفاعي.

وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن التدريب يعد واحدًا من أرقى التدريبات المشتركة التي تنفذ بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية؛ ما يؤكد متانة العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

وأكد قائد التدريب من الجانب البريطاني أن ”أحمس -1“ يؤكد عمق الروابط بين القوات المسلحة المصرية والبريطانية ويهدف إلى توحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقه الشرق الأوسط.

ويهدف التدريب إلى تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القوات المشاركة في أعمال مكافحة الإرهاب، والتوصل لأنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، والارتقاء بالمستوى التدريبي لعناصر العمل التخصصى، والتدريب على مكافحة العبوات الناسفة باتباع أحدث التقنيات الفنية والتكنولوجية.