مد أجل الحكم على متهمي محاولة اغتيال السيسي والأمير محمد بن نايف

قررت المحكمة العسكرية المصرية، مد أجل الحكم على 292 متهمًا بينهم 8 أحيلوا للمفتي في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، لـ20 مارس/ آذار الحالي.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم تهمة رصد الكتيبة 101 بشمال سيناء واستهدافها بقذائف الهاون بضع مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق.

واتهمتهم المحكمة باستهداف كلًّا من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش.