هنا شيحة تكشف حقيقة انفصالها عن أحمد فلوكس

تصدَّرت الفنانة المصرية هنا شيحة، وزوجها الفنان أحمد فلوكس، اهتمامات الجمهور، والمواقع المحلية، في مصر، خلال الساعات الماضية، بعدما أثار أحمد فلوكس، جدلًا واسعًا لقيامه بإلغاء متابعة هنا شيحة على ”إنستغرام“، كما أُثيرت أقاويل أخرى بأنهما انفصلا عن بعضهما بعد شهور قليلة من زواجهما.

وكشفت هنا شيحة، خلال تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول طبيعة علاقتها بزوجها، قائلة إن ما تم نشره أخبار عارية تمامًا من الصحة.

ووصفت مروجي هذه الشائعات بأنهم أشخاص ”مستفزون“، رافضًة التعليق على إلغاء متابعة زوجها أحمد فلوكس لها والعكس.

وأضاف الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة، والد هنا شيحة، أن كل ما نُشر عبارة عن شائعات مغرضة لا هدف منها إلا الفراغ الذي يعاني منه الكثيرون على ”السوشيال ميديا“، موضحًا أن ابنته ”هنا“ ما زالت مقيمة في منزلها، ولم يحدث أنها انتقلت إلى منزله كما أثير.

وكان أحمد فلوكس قد عقد قرانه على هنا شيحة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، في حفل عائلي بسيط، ثم قضيا شهر العسل في مدينة دبي.

يذكر أنّ ”فلوكس“ روى في آخر ظهور له مع ”هنا“ في برنامج ”أنا وبنتي“، من تقديم الفنان شريف منير، تفاصيل زواجهما، مشيرًا، إلى أنّ الأمر تمّ في 10 ساعات.