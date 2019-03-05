احتياطي النقد الأجنبي في مصر يقفز إلى 44.6 مليار دولار

أعلنت مصر، ارتفاع أرصدتها من الاحتياطي النقدي إلى 44.060 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر فبراير المنصرم، بزيادة تقدر بـ1.4 مليار دولار عن شهر يناير الماضي، بما تعد قفزة جديدة في الاحتياطي النقدي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إن أرصدة الاحتياطي النقدي قفزت إلى 44.060 مليار دولار أمريكي نهاية شهر فبراير الماضي، مقابل 42.616 مليار دولار في نهاية يناير، بارتفاع قدره 1.4 مليار دولار عن الشهر السابق له.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت الشهر الماضي، أنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار جيدة.

وتنوي مصر دخول سوق السندات الدولية مجددًا قبل نهاية يونيو المقبل، وأكدت الحكومة أن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة.

وتسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، ولم يتبق لها سوى الشريحة السادسة والأخيرة والتي ستتسلمها نهاية فبراير المقبل، وفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط.

وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية، وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع عوائد قطاع السياحة.

الاحتياطي النقدي في مصر، عبارة عن التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع، والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا.