بعد ”ترامب اتجنن“.. شعبان عبدالرحيم يطرح أغنية ”المثليين الثلاثة“ ضد الإخوان (بالفيديو)

عاد المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم إلى تصدر عناوين الأخبار مجددًا، بطرحه أغنية جديدة يهاجم فيها جماعة الإخوان والإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا، ومنهم معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر.

وعرض الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه التلفزيوني، مساء الأحد، أغنية شعبان عبدالرحيم الجديدة، التي جاءت تحت عنوان ”المثليين الثلاثة“، وهاجم فيها الثلاثي المذكور.

ووجه شعبان عبدالرحيم انتقادات حادة في أغنيته الجديدة لجماعة الإخوان، مؤكدًا على كذب وفبركة قنواتهم التي تبث من خارج مصر واختلاقهم شائعات وأكاذيب بشكل مستمر.

وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق بإدراج الإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو (حزيران) الماضي.

يشار إلى أن شعبان عبدالرحيم هو فنان شعبي معروف في مصر، من أشهر أغانيه ”أنا بكره إسرائيل“ التي طرحها أثناء الانتفاضة الفلسطينية، وأثارت ردود فعل كبيرة محليًا وعربيًا.

وسبق لشعبان أن طرح أغنية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعنوان ”ترامب اتجنن“، اعتراضًا على سياساته المعادية للعرب.