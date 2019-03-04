التصريحات الأولى لمُسرب شائعة تولي والده ”المتوفي“ وزارة النقل في مصر (فيديو)

أثار حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في منطقة رمسيس وسط القاهرة، الكثير من الجدل، خاصة بعد استقالة الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، وتكليف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتسيير أعمال الوزارة.

ويتساءل الكثيرون عن الشخص الذي سيتولى هذه الحقيبة الوزارية، ونظرًا لاهتمام الجمهور المصري بالأمر، أقدمَ مواطن مصري مقيم في الكويت يُدعى خالد وجيه، على كتابة تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“، قال فيها: ”تعيين الدكتور مهندس محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل، من أجل ضحايا حادث حريق محطة مصر“.

وتناقلت المواقع في مصر هذا الخبر الكاذب، وسرعان ما ظهر هدف ”خالد“، من وراء تغريدته، حيث أراد أن يكشف انتشار الشائعات على السوشيال ميديا.

وفي أول تصريحات لخالد وجيه، قال إنه فعل ذلك من أجل حادث قطار محطة مصر الذي وقع الأربعاء الماضي، وأن هذا الحادث هو سبب تغريدته.

وتابع ”خالد“: ”فوجئت بعد الحادثة باستقالة وزير بسبب السوشيال ميديا، ووجدت مواقع إخوانية وأخرى ضعيفة تنشر شائعات وتتحدث عن الرئيس بأنه لا يريد دفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين“.

وأضاف: ”كثيرون رددوا أن الدولة تريد التعتيم على التعديلات الدستورية كي تمر“، متابعًا: ”رأيت أصدقاء لي يرددون نفس الشائعات، فتحدثت معهم أن ما يرددونه خطأ، ولم يقتنع أحد“.

وتابع: ”قررت أن أغرد بهذه التويتة وأن محمد وجيه عبدالعزيز، مهندس وخبير سيتولى حقيبة وزارة النقل، وسيحلف اليمين خلال يومين“، مضيفًا: ”سردت عنه بعض المعلومات وبعدها رأيت الأمر ينتشر بشدة“.

واستكمل: ”الاسم الذي طرحته هو والدي ومتوفى منذ 11 سنة، وليس له علاقة بالمعلومات التي نشرتها عنه وهو ليس مهندسا ولا خبيرا وغرضي من ذلك كشف انتشار الشائعات، والتي تؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مصدرًا للأخبار“.