كيف علقت الحكومة المصرية على إشاعة ترشيح ”رجل متوفى“ وزيرًا للنقل؟ (فيديو)

علقت الحكومة المصرية، على شائعة تعيين وزير نقل جديد، يدعى المهندس محمد وجيه عبدالعزيز، الذي اتضح أنه متوفى قبل 11 عامًا ووقعت أغلب الصحف والمواقع وأكبر القنوات الفضائية المصرية في فخ الإشاعة وسارعت في تداول الخبر دون التأكد من صحته.

المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المصرية، هاني يونس، قال إن إشاعة تعيين وزير النقل الجديد وأداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقع فيها الكثير من وسائل الإعلام المصرية دون التأكد من مدى صحة الأمر، بما يعد خطرًا حقيقيًا لا بد أن يدركه الجميع.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”مساء دي إم سي“، المذاع على قناة ”دي إم سي“، تقديم الإعلامي إيمان الحصري، أن تلك الشائعة جرس إنذار للجميع من أجل تحري الدقة والابتعاد عن الشائعات.

وشدد على ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشر أي شيء للجمهور.

وأضاف أن القيادة السياسية في البلاد لم تصدر حتى الاَن أي قرار رسمي بشأن تعيين وزير النقل المقبل، ولم يصدر قرار من الرئيس لتولي أي شخص مسؤولية وزارة النقل حتى الآن.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الأيام الماضية خبر تعيين مهندس يدعى محمد وجيه عبدالعزيز، وزيرًا للنقل، وتضمنت المعلومات المتداولة أنه سيقوم بأداء اليمين الدستورية خلال أيام.

الغريب أن عددًا من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية سارعت في نقل الخبر وتحليله دون التأكد من صحته، زاعمين أن ”المهندس محمد وجيه عبد العزيز، مرشح بقوة لتولي الحقيبة“، خاصة بعد إشرافه على إنشاء جميع محطات وأنفاق السكك الحديدية المطورة بفرنسا وصاحب الطفرة في السكك الحديدية التي حدثت بالسويد على مدار الـ18 عاما الماضية، وحصل المهندس محمد وجيه عبد العزيز، على العديد من الجوائز والأوسمة العليا من فرنسا.

إلا أن صاحب تلك المعلومة ويدعى خالد وجيه، فجر مفاجأة من العيار الثقيل كشف خلالها عن السقطة التي وقعت فيها المواقع والقنوات المصرية، قائلا إن عددًا كبيرًا من الإعلاميين والصحفيين، وبعض القنوات مثل روسيا اليوم، نشرت التغريدة الكاذبة ونسبتها إلى مصادر موثوقة.

ولفت في وقت سابق إلى أنه بعد نشر التغريدة بنحو ساعة ونصف فوجئ أنها تتداول على أنها حقيقة، على الرغم من أنها لا تتعدى الشائعة، وأن اسم وزير النقل الذي طرحه هو والده محمد وجيه عبد العزيز وقد توفي منذ 11 عامًا، وأكد أن بعض برامج ”التوك شو“ المهمة أكدت أن والده المتوفي سيؤدي اليمين أمام الرئيس اليوم.

وأضاف أنه اضطر إلى نفي ما نشره حول تعيين وزير النقل، لتأكيد أن السوشيال ميديا ليست مصدرًا للخبر، لافتًا إلى أن المهنية تواجه أزمة.