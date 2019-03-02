وفاة رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في مصر بعد صراع مع المرض

توفي رئيس البعثة الدبلوماسية السورية في مصر، السفير رياض سنيح، السبت؛ بعد صراع مع المرض.

وقال مصدر داخل السفارة السورية، إنه تم التواصل مع أقارب وأسرة السفير في سوريا، وسيتم وصولهم خلال الساعات المقبلة، لنقل الجثمان إلى الأراضي السورية لدفنه في مقابر العائلة.

وأضاف المصدر أنه ”بمجرد الانتهاء من نقل الجثمان، سيتم بحث الشخصية التي ستخلفه في رئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في مصر“.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السورية قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”السفير الدكتور رياض سنيح في ذمة الله، ببالغ الحزن والأسى وبتسليم بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة الخارجية والمغتربين المغفور له السفير الدكتور رياض سنيح رئيس البعثة الدبلوماسية للجمهورية العربية السورية في جمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية فجر السبت 02/03/2019 في القاهرة“.

وأضافت السفارة، ”لقد كان الفقيد مثالًا للدبلوماسي المؤمن بقضايا وطنه، مثّل بلاده على أكمل وجه، وكان وفيًا في الدفاع عن وطنه بكل شجاعة وإخلاص. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

فيما نعاه عدد من المواطنين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدموا التعازي لأسرته ودعوا للفقيد بالرحمة.

وتمكن السفير سنيح خلال سنوات عمله في مصر من حشد اهتمام سياسي وإعلامي باعتباره أهم الباحثين بمراكز دراسات السياسة المصرية، وكاتب رأي معتمد لدى أشهر الصحف والمواقع المصرية.

ومنذ وصوله إلى مصر عام 2014 حظي سنيح باهتمام واسع من الصحافة المصرية، كما تمكن من إقامة علاقات جيدة مع رجال الأعمال السوريين في مصر.