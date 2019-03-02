تجديد حبس المتهمين في حادث قطار محطة مصر 15 يومًا

قررت محكمة مصرية، تجديد حبس 6 متهمين في واقعة حريق ”محطة مصر“ 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية، بينهم سائق القطار.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قد أمر في وقت سابق، بحبس المتهمين الستة، وهم: (سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار 2310 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضًا العامل المختص بتحويلة الخطوط).

وأودى حريق محطة مصر، الأربعاء الماضي، بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن ”الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه؛ ما أدى إلى تشابكهما“.

وأضافت: ”حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك؛ ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية“.

وتابع: ”اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم“.