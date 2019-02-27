النائب العام المصري يكشف نتائج التحقيق في حادثة القطار

أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، بيانًا بشأن اندلاع حريق قطار بمحطة مصر، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد البيان أنه، استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث فقد تبين أن القطار، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع قطار آخر أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير القطار مرتكب الحادث.

وأضاف أن قائد القطار الأخير ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، وتوجه لمعاينة قائد القطار الآخر الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك القطار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة.

وذكر البيان أن النيابة العامة تحفظت على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة بالانتقال إلى المصابين جرّاء الحادث لسؤالهم عن معلوماتهم، وسبب ما لحق بهم من إصابات وتواصل النيابة العامة التحقيقات.

وكان الحادث الذي أودى بحياة 20 مصريًا وإصابة 40 آخرين حتى الآن وفقًا لتقديرات الجهات المعنية، قد أجبر وزير النقل المصري المهندس هشام عرفات الذي شغل المنصب منذ فبراير/تشرين الثاني من العام 2017، على تقديم استقالته التي قبلها رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي.