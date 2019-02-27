أنقذ 4 أشخاص.. مواطن ”بطل“ يخطف الأنظار بحادث محطة مصر (فيديو)‎

أثارت شهامة شاب مصري، وموقفه عقب وقوع انفجار في قطار رمسيس بمحطة مصر، اليوم الأربعاء، حالة من الرضا والإعجاب بموقفه البطولي، خاصة بعد إنقاذه لقرابة 4 أشخاص من ضحايا الحريق الذي وقع نتيجة الانفجار، باستخدام ”جركن مياه“، ونجاحه في إخماد النيران المشتعلة بأجسادهم وملابسهم.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للشاب الذي لم تحدد هويته حتى الآن، وعما إذا كانت محاولاته قد أصابته بحروق من عدمه، وهو يسعى لإطفاء النيران، حيث رفض التعامل مع الحادث بالهروب من المنطقة، كما فعل كثيرون أثناء الانفجار.

وأطفأ الشاب أحد الضحايا، وأخمد النيران منه، فيما ذهب لمواطن ثانٍ تشتعل به النيران، ومن ثم مواطن ثالث ورابع، إلى جانب عودته لتأكيد إطفاء النيران في جسد أحد المواطنين.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت وفاة 20 شخصًا، وإصابة 40 في حادث انفجار جرار قطار بمحطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، حيث وجه الرئيس المصري الحكومة بالانتقال لموقع الحادث، وقبول استقالة وزير النقل، وسط حالة من الغضب تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي جراء الحادث.