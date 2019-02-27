قبول استقالة وزير النقل بعد حريق قطار محطة مصر

تقدّم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، باستقالته، اليوم الأربعاء، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد وقوع حادث قطار محطة مصر بساعات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدّث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء قبل الاستقالة التي تقدم بها عرفات، إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، قد ألقت القبض على ”علاء صلاح“ سائق جرار حادث محطة مصر، والذي اصطدم بالجدران الخرسانية بنهاية الرصيف 6 بالمحطة؛ ما تسبب بوقوع عشرات القتلى والجرحى، وفق مصدر أمني.

وكان مصدر أمني، قال في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، إن أجهزة الأمن تجري تحقيقًا في وجود شبهة جنائية وراء حادث حريق قطار محطة مصر، إذ إنّ الشواهد الأولية تشير إلى عدم وجود سائق للجرار أثناء الحادثة.