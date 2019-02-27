الأمن المصري يكشف لغز ”مقتل سيدة الفيوم“

كشفت أجهزة الأمن المصرية، غموض بلاغ بذبح ربة منزل داخل مقابر الفيوم، واختطاف ابنتها.

وبدأت الواقعة التي اشتهرت اعلاميا بـ“مقتل سيدة الفيوم“ بتلقي قسم شرطة الفيوم بلاغًا من عامل يفيد تلقيه اتصالًا من ابنته ”شروق“ 8 سنوات، أفاد بأنها أثناء سيرها بصحبة والدتها، وبحوزتهما 200 ألف جنيه بالقرب من المقابر تعرضتا للخطف على أيدي أشخاص وقاموا بقتل والدتها وطاردوها لاختطافها.

وبعد تشكيل فريق بحث تم الانتقال فورا إلى موقع البلاغ لكشف غموضه، وبالانتقال لمقابر الفيوم عثر على حذاء الأم وطرحتها، ومن خلال استخدام الوسائل الحديثة توصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، إذ تبين أن الزوجة اتفقت مع طفلتها على إدعاء واقعة قتلها، وإجراء المكالمة الهاتفية للاستيلاء على مبلغ الـ200 ألف جنيه، ”حصيلة جمعية“ كانت من المقرر أن تقوم بتسليمها لإحدى صديقاتها.

ونجح الأمن العام في ضبط السيدة وطفلتها بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها اعترفت السيدة باختلاق الواقعة.