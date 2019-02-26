وزير الخارجية المصري عن أردوغان: لن نعطيه أكثر من حجمه (فيديو)‎

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لم تهتم بالرد على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر خلال انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، لعدم إعطاء الأمور أهمية في ظل الحدث الدولي الذي تشهده مصر، ومن ثم رفض اختزال الأمر في الهجوم، أو الانشغال به – بحسب قوله.

وقال الوزير المصري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه ”على مسؤوليتي“ مساء الثلاثاء من مقر تواجده في جنيف إنه سيصدر بيانًا من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية للرد على أردوغان، ووزير خارجيته، بعد توجيه انتقادات وألفاظ غير مناسبة لمصر وقيادتها تزامنًا مع انعقاد مؤتمر القمة في شرم الشيخ.

ووصف وزير الخارجية المصري تصريحات أردوغان بأنها تعبر عن الحقد الكبير تجاه رغبة المجتمع الدولي للتعامل مع مصر لفض النزاعات في المنطقة، أو محاربة الإرهاب، أو الهجرة غير الشرعية، كذلك مجالات التنمية، قائلًا: ”تصريحات أردوغان أصبحت مضحكة“، في الوقت الذي رفض فيه الحديث كثيرًا عنها قائلًا: ”لايجب أن نعطيه أكبر من حجمه، ولدينا من القضايا التي تتعلق بالشعب المصري ما هو أهم من ذلك“.

واستكمل الوزير:“مثل هذا الحقد ، وعدم القدرة على السيطرة على المشاعر للوصول إلى هذه الافتراءات، ومن غير الاستقامة أن تتواجد 28 دولة أكبر من تركيا يتحدث عنها أردوغان بهذا الشكل، وقد اتخذت قيادات هذه الدول موقفًا يقينًا من السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر، والامتناع عن المؤامرات، ولا يخفى على أحد رعاية واحتضان أردوغان لعناصر الإخوان، وكان لايريد ثمارًا لمصر بعد إسقاط نظام حكم جماعة الإخوان“.