الأمن المصري يكشف ملابسات وفاة أول سيدة بالفياغرا النسائية

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل وفاة أول سيدة بـ“الفياغرا النسائية“، في محافظة أسيوط، أثناء ممارستها العلاقة الحميمية مع زوجها.

ووفق بيان لأجهزة الأمن المصرية، قال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اللواء جمال شكر: ”إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بوفاة زوجته أثناء ممارسته العلاقة الحميمية معها، في قرية الواسطى بمركز الفتح في أسيوط“.

وأضاف المسؤول الأمني، أن الشرطة توجهت على الفور إلى مكان وقوع الحادثة، وفتحت تحقيقًا؛ لمعرفة ملابساتها.

وأشار إلى أن زوج المتوفية قال خلال التحقيق معه: ”إنه أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجته البالغة من العمر 25 عامًا، تناولت الأخيرة حبوب الفياغرا النسائية، حيث ما لبثت أن فارقت الحياة بعد دقائق“.

وذكر اللواء شكر، أنه تم تحويل جثة الزوجة إلى الطب الشرعي، حيث أظهر تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة موافقة لأقوال الزوج، وأن الوفاة بسبب تناولها ”الفياغرا“، مشيرًا إلى أنه لا وجود لأي شبهة جنائية في الحادث.