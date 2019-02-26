مصر.. أحكام بالمؤبد والسجن المشدد بحق المتهمين بقضية ”العائدون من ليبيا“‎

أصدرت محكمة مصرية، يوم الثلاثاء، أحكامًا متفاوتة، من بينها السجن المؤبد، بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“العائدون من ليبيا“.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والمشدد 15 عامًا لثلاثة آخرين، والمشدد 5 سنوات لمتهم آخر، وحبس 8 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك في إعادة للمحاكمة.

وجاء الحكم حضوريًا لـ10 متهمين وغيابيًا لـ4 آخرين.

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية، وألغت أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر، في فبراير 2015، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم (غربي البلاد) أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد، وكانت أولى جلسات المحاكمة مطلع سبتمبر 2015.

وأسندت النيابة العامة وقتها للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها.