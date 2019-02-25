”المجلس الأعلى للإعلام“ بمصر يمنع بث 3 قنوات فضائية

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الاثنين، منع بث ثلاثة قنوات فضائية لحين تقنين أوضاعها القانونية واستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة البث الفضائي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فإن المجلس أصدر قرارًا رسميًا بمنع بث 3 قنوات فضائية، مشيرًا إلى أن هذه القنوات هي ”فاميلي“ و“الشاشة“ ”وأبل“ الفضائية، لحين تقنين أوضاعها واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي.

وأكد المجلس الأعلى، أن القرار جاء في ضوء ما تم التأكد منه من عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقًا لما ينص عليه قانون الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – وفقًا للبيان الصادر- أن القرار صدر بناء على الشكاوى المقدمة ضد تلك القنوات والتي باشرت لجنة الشكاوى بالمجلس التحقيق فيها، مؤكدًا أن اللجنة انتهت إلى التوصية بمنع بثها.

وقرر المجلس- على الفور- تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المختصة بسرعة تنفيذ القرار.

وفي وقت سابق اليوم، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أيضًا منع بث مواد إعلانية على عدد من القنوات الفضائية تشكك في نظافة مياه الشرب في جميع محافظات مصر، ومنع عدد من الإعلانات الطبية المعروضة.

وشمل القرار أيضًا منع بث جميع المواد الإعلانية الطبية المعروضة على القنوات المشار إليها سابقًا التي لا تتضمن ما يفيد موافقة وزارة الصحة.