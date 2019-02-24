اغتصب زوجته وصورها عارية.. مصري يقتل شقيقه بـ3 طعنات

أنهى مصري حياة شقيقه بـ3 طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده، داخل مكان عمله، بعد أن تبين له قيامه باغتصاب زوجته، إلى جانب تصويرها عارية، وذلك بسبب خلافات قديمة بينه وبين شقيقه.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة بلاغًا رسميًا، يفيد بالعثور على جثة شاب ”36عامًا“ بجوار محل صغير لبيع المواد الغذائية يعمل به، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي للموقع.

وعقب الفحص والتحريات، تبيّن أن المجني عليه، تعرَّض للضرب والطعنات من شقيقه الذي جاء إليه في محل عمله، وقام بتسديد الطعنات له، حتى تأكد من وفاته، ثم فرَّ هاربًا، فيما تبين وجود خلافات بينهما.

كما أن المجني عليه هدد شقيقه بنشر فيديوهات عارية لزوجته، وذلك لخلافات مادية سابقة بينهما.

وأحالت النيابة العامة جثة المجني عليه للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأن أسباب الوفاة، فيما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم في القضية.