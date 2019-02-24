يونكر: نسعى لشراكة أوروبية عربية رغم خلافات وجهات النظر

قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، مساء اليوم الأحد، إن هناك ”سعيًا لشراكة مع العالم العربي، لإعطاء أمل للشباب، رغم خلافات وجهات النظر“.

وشدد يونكر على إمكانية ”بناء علاقات عربية أوربية قوية“، مشيرًا إلى أن ”الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا كبيرًا لدولة فلسطين و17 مليار دولار للسوريين“، دون تفاصيل.

جاء ذلك بكلمته في الجلسة الافتتاحية لأول قمة عربية أوروبية، التي تنعقد في مصر لمدة يومين، بهدف بحث ملفات عدة، أبرزها محاربة الإرهاب وملف اللاجئين.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بكلمته في القمة، إن ”هناك اختلافات مع العرب، لكن هناك حاجة للتعاون في ظل مواجهة تحديات مشتركة“.

وأوضح أن ”القيادات الأوروبية تجتمع لأول مرة في هذه القمة، وسط اعتراف بأهمية أن يكون التعاون أكثر مما قبل“. وتابع ”لسنا هنا لندعي أن هناك اتفاقًا، فالعلاقة بين الجيران تعاون أو نزاع، ونحن نختار التعاون في وقت هام، ويكون تعاونًا شاملًا وقويًا“.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، على ”الحاجة لشراكة أوروبية عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة“.

وقال في كلمته إن ”الهجرة غير الشرعية تمثل تحديًا كبيرًا، ويجب مواجهة جذور هذه المشكلة“.