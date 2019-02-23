مصر.. حكم نهائي بالمؤبد لـ3 متهمين بحرق كنيسة

أصدرت محكمة مصرية يوم السبت، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد ضد 3 متهمين بحرق كنيسة في قضية تُعرف إعلاميًا بـ“أحداث كفر حيكم“ تزامنت مع اعتصام جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 30 يونيو 2013.

وقضت محكمة النقض ”أعلى محكمة للفضل في القضايا“ برفض طعون المتهمين على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد، مما يعني أن الحكم أصبح نهائيًا.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت مؤخرًا، بالسجن المؤبد ضد المتهمين في القضية، لكن هيئة الدفاع عنهم قررت الاستمرار بإجراءات التقاضي وصولًا لمحكمة النقض.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمدانين اتهامات بالتورط في حريق كنيسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة خلال الأحداث، والانضمام إلى جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات، ومقاومة السلطات.