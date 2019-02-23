مصر.. المؤبد للفنان طارق النهري و9 آخرين في ”أحداث مجلس الوزراء“

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد غيابيًا بحق الفنان طارق النهري، و9 متهمين آخرين معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث مجلس الوزراء“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت النهري وباقي المتهمين للمحاكمة؛ بتهم تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، والتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، وإشعال النيران بالمجمع العلمي في ديسمبر 2011.

وتم القبض على النهري في القضية عام 2012 برفقة آخرين، وتم إخلاء سبيلهم على ذمتها، قبل أن يتم إصدار الحكم المتقدم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 17 مليونًا و881 ألف جنيه قيمة الممتلكات التي خربوها، سيسدد منها طارق النهري 7 ملايين جنيه، حسب الغرامة المفروضة عليه وحده.

كما وجهت النيابة للمتهمين الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي، حيث تضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي: المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.