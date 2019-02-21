بأهداف متعددة.. مصر تطلق قمرًا صناعيًا من كازاخستان

أعلن التلفزيون المصري، يوم الخميس، إطلاق القمر الصناعي المصري Egypt sat-A من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يتيح القمر الصناعي صورًا عالية الدقة للأرض وإمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي، علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه.

وشاركت مجموعة من العلماء والباحثين المصريين في تصنيع وإطلاق القمر الصناعي، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتور علي صادق رئيس برنامج الفضاء المصري السابق، والدكتور محمد القوصي رئيس إدارة الأقمار الفضائية بالهيئة.

يذكر أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وقعت عقدًا في نهايات عام 2016 مع مؤسسة ”إينرجيا“ الروسية، تضمن التصنيع المشترك – على مدى عامين – للقمر الجديد ”ايجيبت سات A“.

وجرى نقل القمر المصري من روسيا إلى بيكانور بطائرة خاصة، نهاية شهر يناير الماضي، بعد الانتهاء من التصنيع واختباره ودمج القمر بصاروخ الإطلاق من طراز سيوز.