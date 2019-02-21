مصر تحقق بتقارير عن وضع إسرائيل بدلًا من فلسطين بخريطة تعليمية

أعلنت وزارة التعليم المصرية، اليوم الخميس، أنها تحقق فيما تداولته تقارير إعلامية محلية عن وضع اسم إسرائيل بدلًا من فلسطين بخريطة تعليمية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم الوزارة أمينة خيري، في إطار تعليقها على ما تردد عن وجود خريطة على حواسيب لوحية تعليمية ”تابلت“ موزعة على طلبة الصف الأول الثانوي تضع اسم إسرائيل بدلًا من فلسطين.

وأوضحت خيري، بحسب بوابة ”أخبار اليوم“ الإخبارية (مملوكة للدولة)، أنه ”جارٍ التحقق من الخريطة بالتواصل“ مع المسؤولين المعنيين.

ووفق البوابة الإخبارية ذاتها، فإن طلابًا في الصف الأول الثانوي فوجئوا بوجود اسم إسرائيل بدلًا من دولة فلسطين على خريطة التابلت التعليمي.

وأطلقت مصر العام الدراسي الجاري 2018/ 2019 منظومة ”التابلت“ للتعليم الثانوي، في إطار خطة لتطوير العملية التعليمية، وتكثيف الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في العملية.