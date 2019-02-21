ماذا قالت صاحبة كتاب ”خالعات الحجاب“ عن تهديدها بالقتل؟ (فيديو إرم)

دافعت صاحبة كتاب ”خالعات الحجاب“ المصرية الدكتورة دينا أنور عن نفسها أمام الهجوم الشديد الذي تعرّضت له خلال الفترة الماضية، منذ طرحت كتابها في الأسواق، في واحدة من الأفكار التحررية التي عرفت بها خلال الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى حد تهديدها بالقتل والخطف، وفق قولها.

وشهدت الفترة الماضية هجومًا وجدلًا على الكتاب وصاحبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج التليفزيونية، في حين اعتبره البعض ”تحررًا وتنويرًا“، عبّر آخرون عن غضبهم من تلك الدعوات وأنّ ”الاحتشام“ فرض ديني.

لكنّ ”أنور“ قالت في لقاء مع ”إرم نيوز“ إنّ كتابها ليس دعوة لخلع الحجاب أو النقاب، ولكنّ بطلات الكتاب هن خالعات الحجاب بالفعل، إذ تدافع عنهن وتساعدهن على مواجهة الانتقادات المجتمعية والهجوم الذي يتعرضن له، وفق قولها.

وتشير صاحبة الكتاب إلى أنّها عكفت على مدار 4 سنوات على تأليفه، بعدما رصدت ظاهرة عنف ضد خالعات الحجاب والنقاب، باعتبار أنّ ”المجتمع حصر الحرية الشخصية في ارتداء الحجاب وليس خلعه“.

وتعليقًا على الصورة التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا لفتيات وهن يحتفلن بخلع الحجاب عبر إطلاق الطرحة في الهواء، ردت ”أنور“ بأنّ ”الحجاب حق لمن ترتديه“ وأن الاحتفال كان تعبيرًاعن إحساسهن بالتحرر.

وتقول صاحبة الكتاب، إنّها تلقت تهديدات بالقتل والحرق، كما تلقت رسائل ”انتظري الموت“ و“نهايتك اقتربت“، لكنها ردت بأنّ ما تقوم به ”قضية ورسالة“ ولا تخشى التهديدات، معتبرة أن التغيير على مدار التاريخ حدث عن طريق ”الصدمة“، معتبرة أن الطرف الآخر هو من يخاف من تأثيرها.

وتابعت بأنّ قناعتها الشخصية أنّ الحجاب ليس فرضًا بدليل استفتاء قلبها، وأنّ ما تقوم به ”من ضمن سياق تجديد الخطاب الديني واسترداد هوية المرأة المصرية“، متسائلة: ”لماذا لا ينتقدون دعوات لبس الحجاب وينتقدون دعوات خلعه؟“.