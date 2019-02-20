عقب نجاتها من تفجير ”حي الأزهر“.. أول تعليق لـ“حاملة الأكياس“ من داخل المستشفى (فيديو)

في أول ظهور لها بالمستشفى، تحدثت السيدة المصرية ”حلاوتهم زينهم“ المعروفة إعلاميًا بـ“حاملة الأكياس“ عن اللحظات التي مرت بها خلال تواجدها في موقع تفجير ”حي الأزهر“ بالقاهرة.

تساؤلات عدة أحاطت بمصير السيدة التي تصادف مرورها خلال واقعة تفجير انتحاري نفسه لحظة القبض عليه بأحد شوارع القاهرة، في حادث أدى إلى مقتله، إضافة إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن.

وأظهر فيديو يوثق لحظة التفجير، امرأة تحمل أكياسًا، كانت تسير أمام الانتحاري بفاصل أمتار قليلة، حين أقدم على تفجير نفسه.

وقالت السيدة في تسجيل من داخل المستشفى مع فضائية ”دي.إم سي“ إنها ”لم تشعر بشيء بمجرد التفجير، ولم تعرف سوى أن أنبوبة غاز تم تفجيرها حينما استفاقت، كونها كانت في طريقها لشراء حاجيات لجارتها“.

وذكرت أنها ”كانت تعمل من أجل مساعدة زوجها الذي يعمل في الطباعة، إلا أنها جلست في المنزل بعد مرض ابنتها“.

وتعليقًا على فيديو التفجير، أكدت أنها اطلعت عليه بمجرد إفاقتها، قائلة: ”أنا مت وحييت ربنا نجاني تاني“.

وكانت وزارة الداخلية الداخلية أعلنت مقتل شرطيين اثنين وإصابة 3 ضباط، إثر تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزة أحد المطلوبين أمنيًا، ما أدى إلى مقتله على الفور، وذلك قرب جامع الأزهر وسط القاهرة.