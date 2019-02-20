أسرة ”حلاوتهم“ المصرية تكشف عن حالتها الصحية بعد تفجير ”الدرب الأحمر“ (فيديو)

كشفت أسرة السيدة المصرية حلاوتهم زينهم المعروفة إعلاميًا بـ ”حاملة الأكياس“ والمصابة بتفجير الدرب الأحمر ، تفاصيل حالتها الصحية.

مصر“ MBC“ وقال زوجها عادل الشيمي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج ”يحدث في مصر“ المذاع على قناة

، إنها خضعت لثلاثة عمليات، تم اخراج شظايا من جسدها، وبقيت في المستشفى تحت المراقبة للاطمئنان على حالتها الصحية .

شيرين ابنة حلاوتهم، قالت أنها بعد الانفجار رأت والدتها على الأرض، ففقدت أعصابها، وقام الأهالي بنقلها للمستشفى.

وعرضت ابنة حلاوتهم ملابس والدتها التي كانت ترتديها قبل التفجير مباشرة على الهواء، وظهر عليها آثار دماء واختراق الشظايا.

وكانت مصر قد شهدت مساء الإثنين، تفجيرًا في منطقة الدرب الأحمر (قرب الأزهر) وسط القاهرة، أسفر عن مقتل المقدم رامي هلال بقطاع الأمن الوطني، وأميني شرطة وإصابة أشخاص آخرين- بحسب بيان وزارة الداخلية.