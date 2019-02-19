شاهد ماذا عثر الأمن المصري داخل شقة“انتحاري الدرب الأحمر“ (صور)

عثرت أجهزة الأمن المصرية، يوم الثلاثاء، على مادة ”تي إن تي“ داخل شقة الانتحاري الذي فجر نفسه في شارع الأزهر بمنطقة ”الدرب الأحمر“ في العاصمة المصرية القاهرة؛ ما أدى إلى مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة عدد من المواطنين.

وداهمت قوات الشرطة شقة كان يقطن فيها الانتحاري قبل العملية، وتقع خلف الجامع الأزهر.

وأظهرت صور متداولة من داخل شقة الانتحاري، مواد لتصنيع العبوات الناسفة خاصة براميل تحتوي على مادة ”تي إن تي“ وأسلاك كهربائية وبطاريات كهربائية وغيرها.

وأفادت مصادر لـ“إرم نيوز“ بأنّ ”الانتحاري يدعى الحسن عبد الله، واشتهر بسيد العراقي بين أهالي منطقة الدرب الأحمر“.

وكان عدد من أهالي المنطقة قالوا إن ”والد الانتحاري دكتور ومقيم في أمريكا، وكان الابن يتردد على والده بين الحين والآخر حسب كلام الانتحاري لهم، إذ كان يغيب عن المنطقة أسبوعًا أو أسبوعين في كل مرة“.