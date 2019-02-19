بعد ”تفجير حي الأزهر“.. الأمن المصري يقتل 16 مسلحًا في مداهمتين منفصلتين

قتلت الأجهزة الأمنية في مصر، يوم الثلاثاء، 16 عنصرًا مسلحًا خلال مداهمتين جاءتا بعد ساعات من تفجير انتحاري في القاهرة.

وقالت مصادر الأجهزة الأمنية في مصر، نُفّذت مداهمتان ضد مسلحين خططوا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش غربي البلاد.

وأضافت أنه ”خلال مداهمة البؤرة الأولى الكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات (دائرة قسم شرطة ثالث العريش)، بادرت العناصر المسلحة بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها؛ ما أسفر عن مصرع 10 مسلحين“.

وتابعت أنه ”بمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر المسلحة وقوات الأمن؛ ما أسفر عن مصرع 6 من المسلحين، كما عثرت أجهزة الأمن بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة“.

يأتي هذا بعد ساعات من تفجير انتحاري نفسه وسط عناصر للشرط بمنطقة الدرب الأحمر بحي الأزهر في العاصمة المصرية، وبينت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس بعد الانفجار، أن قوة أمنية كانت تطارد ”إرهابيًّا“ في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة الماضي.

وأضاف البيان، أنه عند إلقاء القبض على الرجل ”انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته؛ ما أسفر عن مقتل الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من (قطاع) الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وضابط من الأمن الوطني“.