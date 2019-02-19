مشاهد جديدة لموقع ”انفجار الأزهر“ بالقاهرة.. وعدد القتلى يرتفع (فيديو)

أظهرت لقطات جديدة مشاهد من موقع الانفجار الذي وقع الليلة البارحة في حي الدرب الأحمر بالقرب من الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة، فيما ارتفع عدد القتلى من رجال الشرطة إلى ثلاثة بحسب مصدر أمني.

وأكد المصدر، أن ضابطًا برتبة مقدم توفي متأثرًا بإصابته في الانفجار الذي أسفر وقت وقوعه عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة مدنيين أحدهم طالب تايلاندي.

وبينت وزارة الداخلية في بيان صدر أمس بعد الانفجار، أن قوة أمنية كانت تطارد ”إرهابيًا“ في إطار البحث عن مرتكب انفجار وقع في الجيزة يوم الجمعة.

وأضاف البيان أنه عند إلقاء القبض على الرجل ”انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفرعن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من (قطاع) الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة ثلاثة ضباط أحدهم من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة وضابط في الأمن العام“.

وقال المصدر الأمني اليوم إن الضابط الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصابته ينتمي إلى الأمن الوطني، بينما أوضح التلفزيون الرسمي أن الرجل الذي كانت الشرطة تطارده، يدعى الحسن عبد الله.

وكان انفجار يوم الجمعة قد وقع لدى تفكيك عبوة ناسفة بدائية الصنع، عثر عليها قرب دورية أمنية وأسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين بجروح طفيفة.