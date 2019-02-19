بالفيديو.. لحظة تفجير إرهابي الدرب الأحمر نفسه بعناصر الشرطة المصرية

تحصل ”إرم نيوز“ على مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير منفذ هجوم الدرب الأحمر وسط القاهرة، نفسه بعناصر الشرطة المصرية ما تسبب بمقتل أميني شرطة وإصابة أشخاص آخرين.

ويظهر المقطع كيف ركض عنصرا الأمن نحو منفذ الهجوم، المشتبه بتورطه في تنفيذ تفجير إرهابي يوم الجمعة الماضي، قرب مسجد الاستقامة بمدينة الجيزة، وما أن أمسكاه وهو يهم بالهرب على دراجته الهوائية، حتى فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه.

وكشفت مصادر لـ“إرم نيوز“ معلومات عن الإرهابي الانتحاري، مشيرة إلى أن عمره 37 عامًا واسمه الحسن عبد الله، واشتهر ب“سيد العراقي“ بين أهالي منطقة الدرب الأحمر حيث الشقة التي استأجرها منذ بضعة أشهر .

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الانتحاري اتخذ من شقة خلف الجامع الأزهر مسكنًا له، للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، إلا أن قوات الأمن توصلت إلى مكانه وعندما ذهبت للقبض عليه قام بارتداء حزام ناسف وفجر نفسه بين قوات الشرطة.

وأوضح عدد من أهالي المنطقة أن والد الانتحاري دكتور ومقيم في أمريكا وكان الابن يتردد على والده بين الحين والآخر، حيث كان يغيب عن المنطقة أسبوعا أو أسبوعين في كل مرة.