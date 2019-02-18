محكومة بالسجن 72 عامًا… الأمن المصري يعتقل هاربة من وجه العدالة

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على موظفة هاربة من تنفيذ 119 حكمًا قضائيًا، تصل مدة أحكامها إلى السجن 72 عامًا.

وفي التفاصيل، ألقت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على المدعوة ”رشا.م.ج“ البالغة من العمر 38 عامًا، وهي موظفة قطاع عام.

وصادر بحق المتهمة 119 حكمًا في قضايا ”شيكات“، تصل إجمالي عقوباتها إلى 72 عامًا حبسًا، بحسب بيان أمني صادر، اليوم الإثنين.

وأقرت المتهمة بالتهم الموجهة إليها، حيثُ قرر مدير أمن القاهرة إحالتها إلى النيابة، التي تولت بدورها إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.