القمة ”العربية- الأوروبية“ تنطلق الأحد المقبل في شرم الشيخ

تنطلق القمة ”العربية- الأوروبية“ لأول مرة، يومي الأحد والاثنين المقبلين، في مدينة شرم الشيخ المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أن القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع ”لأول مرة“ في التاريخ بين رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن توسك، وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، سيمثلان رسميًا الاتحاد الأوروبي خلال القمة، إضافة إلى فيدريكا موغريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والعديد من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المرتقب أن تبحث القمة عددًا من القضايا، أبرزها: التعددية، والتجارة والاستثمار، والهجرة، والأمن، إضافة إلى الوضع في المنطقة، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي.

وتنطلق أعمال القمة، مساء الأحد المقبل، بجلسة افتتاحية تعقبها جلسة مفتوحة على أن تتواصل الجلسات في اليوم التالي، ويُعقد مؤتمر صحفي في ختام الأعمال، وفقًا للوكالة الرسمية في مصر.