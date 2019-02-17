مصر.. تأجيل محاكمة مرسي و 23 إخوانيًا في قضية ”التخابر مع حماس“

قررت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التخابر مع حماس“ لجلسة 3 مارس/ آذار المقبل.

وشهدت الجلسة مفاجآت جديدة أثناء ”فض الأحراز“ المتعلقة بطلب موجّه من السفارة الأمريكية في القاهرة، بشأن طلب المستثمر ورجل الأعمال الأمريكي كيم كولنز لقاء نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، خلال زيارة كونلز القصيرة لمصر، والبرقية مؤرخة بتاريخ 13 في مارس/ آذار 2013.

واشتملت ”الأحراز مراسلات حول تحديد موعد لإجراء مكالمة هاتفية بين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية والشاطر، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتبادل وجهات النظر حول المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر، وتم التأكيد على موعد إجراء المكالمة في 15 مايو/ أيار 2013“.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، تهمَ ”التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها“.

وأظهرت التحقيقات أن ”المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات المتشددة المتواجدة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا، بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا“.

وتأتي الإجراءات بعد أن قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين، وقررت إعادة المحاكمة.